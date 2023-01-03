Минобороны РФ: российские военные продолжают наступление на Донецком направлении

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие армии России продолжают наступление на Донецком направлении, уничтожив до 90 бойцов ВСУ.

3 января замначальника и начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства сообщил о том, что солдаты Вооружённых сил России продолжают активные наступательные действия на Донецком направлении.

За прошедшие сутки российские военнослужащие на данном участке фронта уничтожили 90 единиц личного состава, 2 танка, 5 боевых бронированных машин и 7 автомобилей украинской армии в окрестностях населённых пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа ДНР.