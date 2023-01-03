RTL: рейтинг Олафа Шольца упал на 24 процентных пункта за год
2023-01-03 22:27
Опрос, проведенный по заказу телеканалов RTL и N-tv, показал снижение рейтинга канцлера Германии Олафа Шольца на 24 процентных пункта за 2022 год.
На данный момент его рейтинг составляет 33%. При этом снижение рейтинга бундестага составило 13 процентных пунктов.
Снизился и рейтинг президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Он упал на 12 процентных пунктов.
Одновременно уровень доверия граждан к местным властям и муниципальным администрациям снизился на 9 процентных пунктов.
Опубликовано: Светлана Репина