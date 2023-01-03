На Украине раскритиковали нового главу МИД Израиля Коэна из-за разговора с Лавровым
2023-01-03 23:56
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал главу израильского МИД Эли Коэна из-за разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Корнийчук отметил, что этот разговор указывает на изменение политики Израиля в отношении России.
Разговор Эли Коэна с Сергеем Лавровым состоялся 3 января. Стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы.
Ранее в Израиле пообещали, что будут меньше открыто говорить о ситуации на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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