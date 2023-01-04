Рогозин послал Макрону осколок снаряда, которым он был ранен на Донбассе из французской пушки «Цезарь»

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в среду, 4 января, что отправил Эммануэлю Макрону осколок от снаряда, которым он был ранен, выпущенный, по его словам, из французской пушки «Цезарь».

Дмитрий Рогозин, который в настоящее время возглавляет группу военных советников, оказывающих помощь ВС России на Украине, был ранен в спину в декабре прошлого года в результате удара артиллерии ВСУ по гостинице в Донецке.

В результате артобстрела несколько человек погибли и получили ранения, сообщали тогда СМИ.