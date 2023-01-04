В ДНР опубликовали переговоры наемников из Польши

Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал в своем Telegram-канале запись переговоров польских военных наемников.

В разговоре они жалуются на то, что украинские военных бросили их в очень тяжелом положении.

Один из участников разговора утверждает, что бойцы ВСУ сбежали ночью, не предупредив польских наемников.

Из-за этого последние понесли значительные потери. Безсонов сказал, что всего было более 120 польских наемников, из которых в живых осталось 28 человек.