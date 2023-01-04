AFP: Макрон пообещал Зеленскому поставить Киеву танки AMX-10RC

Эммануэль Макрон заверил Владимира Зеленского в том, что в ближайшее время Франция передаст Украине собственные бронемашины.

Газета "Фрас Пресс" уведомляет, что во время последнего телефонного разговора с Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон дал обещание украинскому коллеге, что Киев получит бронированные автомобили AMX-10RC из оружейных запасов Парижа.

Примечательно, что AMX-10RC является лёгким танком, однако из-за своей малогабаритности и колёс вместо гусеничной части нередко классифицируется западными военными аналитиками как бронемашина. Тем не менее, AMX-10RC станет первым танком образца НАТО, который получит Украина.