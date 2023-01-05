Le Point: французы осудили Макрона за решение поставить Киеву танки AMX-10RC

Комментаторы французского информагентства Le Point раскритиковали Эммануэля Макрона, пообещавшего поставить танки Украине.

В четверг газета Le Point опубликовала новость о том, что в ходе последних телефонных переговоров с Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Париж передаст Киеву собственные лёгкие танки колёсного типа AMX-10RC, намереваясь увеличить оказание помощи ВСУ.

Пользователи сайта Le Point обрушились с критикой на Макрона, отметив, что он тратит деньги налогоплательщиков на поддержку украинского политического режима в условиях российской спецоперации, в то время как местный французский бизнес и простые граждане страдают от инфляции.