Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 6 до 7 января режим прекращения огня на Украине.

5 января пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин поручил глава Министерства обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Путин также призвал киевский режим объявить режим прекращения огня, чтобы граждане могли безопасно посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.