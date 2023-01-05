Минобороны Норвегии передало 10 тысяч артиллерийских снарядов для ВС Украины

Оборонное ведомство Норвегии передало Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

Норвегия передала Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов калибром 155 мм, говорится в публикации оборонного ведомства страны в Twitter.

"На основании решения правительства Норвегии, в Украину отправлено 10 тысяч артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Боеприпасы уже доставлены", говорится в публикации.

Ранее Норвегия передала украинской армии 22 самоходные гаубицы, запасные части к ним, боеприпасы и другое имущество.