Подоляк: Украина не введёт режим прекращения огня на Рождество
Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не введёт режим прекращения огня на Рождество.
В четверг, 5 января 2023 года, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём официальном аккаунте Twitter высказался о введении режима прекращения огня российской стороной.
Подоляк заявил, что киевский режим не намерен объявлять временное перемирие на Рождество для того, чтобы верующие могли посетить службы в храмах.
Советник Ермака добавил, что украинская сторона будет готова ввести режим прекращения огня лишь после вывода российских войск с украинской территории.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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