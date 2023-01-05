Подоляк: Украина не введёт режим прекращения огня на Рождество

Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не введёт режим прекращения огня на Рождество.

В четверг, 5 января 2023 года, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём официальном аккаунте Twitter высказался о введении режима прекращения огня российской стороной.

Подоляк заявил, что киевский режим не намерен объявлять временное перемирие на Рождество для того, чтобы верующие могли посетить службы в храмах.

Советник Ермака добавил, что украинская сторона будет готова ввести режим прекращения огня лишь после вывода российских войск с украинской территории.