Япония в качестве председателя G7 сосредоточится на оказании помощи Украине

Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно рассказал о планах страны помогать Украине во время председательства в G7.

Япония, председательствуя в организации стран Большой семерки (G7), сосредоточится на помощи Украине и будет продвигать санкции против России, заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.

"В качестве председателя Группы семи, Япония в тесном взаимодействии с другими странами будет продвигать помощь Украине и введение санкций против России", - сказал он.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что боевые действия в Украине "до основания потрясают мировой порядок.