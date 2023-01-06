На торговый центр в Норвегии обрушился 60-метровый строительный кран, в руинах нашли тело
В пятницу, 6 января 60-метровый строительный кран упал на торговый центр в Мелхусе недалеко от Тронхейма на западе Норвегии. По данным местной полиции, скончалась женщина, работавшая в магазине.
По словам Эббе Кимо из местной полиции, погибшим в аварии стала 50-летняя жительница Тронхейма, пропавшая без вести после эвакуации персонала. Тело женщины было обнаружено внутри здания, где конструкция строительного крана нанесла значительный ущерб. В поисках женщины участвовала пожарная команда с собаками и дронами.
"У нас нет информации о других пропавших без вести", — сказал Кимо.
Два человека получили легкие травмы и были доставлены в больницу скорой помощи.
По данным норвежских СМИ, ведутся работы по установлению того, есть ли внутри здания другие люди, что, по данным полиции, нельзя исключать.
Полиция сообщает, что причина аварии до сих пор неизвестна, но считается, что причиной обрушения крана мог стать сильный ветер. Расследование было начато Норвежской инспекцией труда.
Опубликовано: Николай Скира
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