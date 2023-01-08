Один человек погиб из-за удара ВСУ по Старобешевской ТЭС в ДНР

Экстренные службы сообщил, что в результате удара ВСУ по Старобешевской ТЭС в поселке Новый Свет ДНР.

В воскресенье после полудня, 8 января 2023 года, российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на представителей экстренных служб, заявило о том, что в результате нанесённого бойцами украинской армии удара по Старобешевской ТЭС погибла мирная жительница.

Ранее обозреватели ТАСС, ссылаясь на администрацию Старобешевского района, сообщили, что Вооружённые силы Украины обстреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS Старобешевской ТЭС, расположенную в поселке Новый Свет ДНР.