Так депутат Государственной думы от Крымского полуострова Михаил Шеремет прокомментировал планы украинских властей относительно вступления Украины в Евросоюз.

По словам парламентария, режим Зеленского трещит по швам на всех фронтах, включая экономический и политический аспекты. Комментируя перенос переговоров по вступлению Украины в Евросоюз с осени на весну, Шеремет заявил, что это важный знак и явные признаки агонии киевского режима, его последние отчаянные попытки удержать контроль над ситуацией в стране.

Как полагает депутат, отсутствие в достаточном количестве запрашиваемой на Западе помощи, а также уважения у «многократно обманутых жителей Украины и вооруженных сил страны не позволит Зеленскому остаться в должности президента». По словам Шеремета, «для Зеленского и его окружения этот год станет последним, так и не позволившим ему реализовать свои диктаторские мечты и амбиции».

Ранее стало известно, что переговоры между Киевом и Брюсселем по поводу возможного вступления Украины в Евросоюз перенесены с осени на весну. При этом на конец февраля запланирован саммит Украина — ЕС, на котором предполагается обсудить намерения и планы на текущий год.