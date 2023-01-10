Российские правоохранители совместно с военными произвели задержание двух украинских шпионов в Запорожье.

Военные корреспонденты информагентства "РИА Новости" уведомляют, что 10 января сотрудники МВД России совместно с солдатами рассекретили группу украинских диверсантов в районе населённого пункта Васильевка в Запорожской области, которая стала частью РФ по итогам референдума.

Благодаря грамотным действиям российских правоохранителей им удалось задержать двух граждан Украины, которые дали признательные показания по поводу своего отношения к подготовкам диверсий в регионе.