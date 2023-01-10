Два человека пострадали при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что женщина и мужчина пострадали при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ.

Во вторник поздно вечером, 10 января 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил подписчикам об очередном обстреле города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.

Гладков уточнил, что в результате данной атаки украинской армии, по предварительным данным, пострадали женщина и мужчина, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Информация о «прилётах» по объектам инфраструктуры на данный момент уточняется, на месте находятся все оперативные службы.