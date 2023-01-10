Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, нарушив электроснабжение города

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что бойцы ВСУ обстреляли Шебекино, нарушив электроснабжение города.

10 января губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о ночном обстреле города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.

Гладков уточнил, что в результате данного инцидента повреждены 12 частных домовладений и 2 автомобиля, а также опора электропередачи, что стало причиной перебоев электроснабжения города.

Отмечается, что аварийными бригадами ведутся ремонтные работы, которые полностью завершатся к 12:00.