Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, нарушив электроснабжение города
2023-01-10 11:24
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что бойцы ВСУ обстреляли Шебекино, нарушив электроснабжение города.
10 января губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о ночном обстреле города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.
Гладков уточнил, что в результате данного инцидента повреждены 12 частных домовладений и 2 автомобиля, а также опора электропередачи, что стало причиной перебоев электроснабжения города.
Отмечается, что аварийными бригадами ведутся ремонтные работы, которые полностью завершатся к 12:00.
Опубликовано: Диана Мудреченко