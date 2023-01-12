Захарова: западное оружие на Украине является законной целью для российских вооруженных сил

Это заявление руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сделала на брифинге с журналистами, отвечая на один из вопросов о ходе специальной военной операции.

По словам Захаровой, американское и другое западное оружие, находящееся на территории Украины, является законной целью для поражения российскими вооруженными силами.

Пресс-секретарь российского МИД особо подчеркнула, что тоже самое касается и персонала, занимающегося обслуживанием и эксплуатацией данных вооружений.

Если, по словам Захаровой, Запад предпочитает делать вид, что этого не знает, это будут только его проблемы.

Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Также в МИД РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», занимаясь поставками оружия на Украину.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативные последствия.