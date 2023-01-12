Захарова: Россия не согласна с оценкой Турции мирного плана Зеленского

Мария Захарова дала оценку отношения турецкого правительства к плану по мирному урегулированию в Украине, который разработан Киевом.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что в Кремле знакомы с отношением властей Турции к плану Владимира Зеленского по прекращению боевых действий в Украине. По данным Захаровой, официальная Москва не поддерживает турецкую сторону в позитивной оценке инициатив Зеленского.

Также Мария Захарова отметила, что высокопоставленные российские политики уже не единожды подчёркивали недопустимость реализации мирного плана, созданного киевской администрацией.