Захарова: Россия не согласна с оценкой Турции мирного плана Зеленского
2023-01-12 17:53
Мария Захарова дала оценку отношения турецкого правительства к плану по мирному урегулированию в Украине, который разработан Киевом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что в Кремле знакомы с отношением властей Турции к плану Владимира Зеленского по прекращению боевых действий в Украине. По данным Захаровой, официальная Москва не поддерживает турецкую сторону в позитивной оценке инициатив Зеленского.
Также Мария Захарова отметила, что высокопоставленные российские политики уже не единожды подчёркивали недопустимость реализации мирного плана, созданного киевской администрацией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей