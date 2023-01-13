7 приемов, которые помогут минимизировать накопление пыли в квартире или доме

Избыток пыли серьезно вредит здоровью, и может вызывать аллергию, но, придерживаясь простых правил, вы легко сможете поддерживать дома чистоту.

В среднем за год в квартире площадью около 60 квадратных метров накапливается до 18 килограммов пыли, с которой постоянно приходится бороться. Но ее будет меньше, если вы сможете следовать этим правилам.

В первую очередь следует ввести правило регулярно проводить влажную уборку. Это сразу уменьшит количество пыли. А вот привычный многим хозяйкам веник, поднимающий пыль в воздух лучше отложить и заменить его на пылесос, в идеале моющий. То же касается и специальных метелок для смахивания пыли. Они только поднимают ее в воздух.

Следите за тем, чтобы в разных местах не скапливалась шерсть от животных или волосы, остающиеся после расчесывания. Сразу их убирайте, и занимайтесь прической только в ванной комнате.

Убирайте в шкаф ненужные вещи. Лежа на виду, они станут настоящими пылесборниками. Также следует избавиться от привычки вытряхивать или выбивать подушки и коврики прямо в квартире. Если вы хотите избавиться от пыли, делайте это на балконе или улице. А вот комнатные растения, наоборот способствуют очищению воздуха, поэтому есть смысл ставить их в самых пыльных местах.