Полковник полиции ЛНР Киселев: в Соледаре уничтожены наемники-инструкторы из Великобритании

Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что в Соледаре были уничтожены британские наемники, которые, вероятно, были инструкторами или наблюдателями.

По его словам, жители соседнего с Соледаром Северска рассказывают, что часто слышали здесь английскую и польскую речь.

Виталий Киселев считает, что наемники. Которым удалось выжить, сейчас находятся в соседнем населенном пункте.

Ранее Минобороны России сообщило, что Соледар с 12 января полностью контролируется российскими военными.