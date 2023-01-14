Полковник полиции ЛНР Киселев: в Соледаре уничтожены наемники-инструкторы из Великобритании
2023-01-14 00:49
Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что в Соледаре были уничтожены британские наемники, которые, вероятно, были инструкторами или наблюдателями.
По его словам, жители соседнего с Соледаром Северска рассказывают, что часто слышали здесь английскую и польскую речь.
Виталий Киселев считает, что наемники. Которым удалось выжить, сейчас находятся в соседнем населенном пункте.
Ранее Минобороны России сообщило, что Соледар с 12 января полностью контролируется российскими военными.
Опубликовано: Светлана Репина