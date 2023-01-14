СДПГ призвала к отставке министра обороны ФРГ, а канцлеру Шольцу советуют придать импульс новому ключевому министру

Отставка министра обороны Германии казалась неизбежной в эту субботу, 14 января, после ряда разногласий, ослабивших ее позиции на ключевом посту.

Опираясь на источники из окружения министра, несколько СМИ, в том числе Bild и Süddeutsche Zeitung, подтвердили в пятницу вечером, что Кристин Ламбрехт решила уйти в отставку и что она уведомила об этом канцлера Олафа Шольца.

По сообщению газеты SZ, Ламбрехт объявит о своей отставке на следующей неделе, накануне заседания союзников Украины на авиабазе Рамштайн.

«Бундесверу нужен человек, обладающий способностью командовать», — заявил депутат от СДПГ Джо Вайнгартен в эфире радио Deutschlandfunk. в субботу. Он также подчеркнул, что правящая партия не поддерживает опального министра.

Политики в Германии призвали канцлера Шольца придать новый импульс будущему министру обороны.



