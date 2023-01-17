Круз, Джонсон, Питт и другие актеры, которые заработали больше всего денег за прошедший год: кто стал победителем

2022 год стал финансово очень прибыльных для некоторых топовых голливудских актеров: заработать миллионы им не помешали даже мировые экономические потрясения.

Возглавляет список самых высокооплачиваемых актеров 2022 года Том Круз, который помимо гонорара в 13 миллионов долларов за съемки в Топ Гане получил в десять раз большую сумму за счет соглашения, позволяющего ему получать процент от продажи билетов в кинотеатрах. Совокупный доход актера составил 100 миллионов долларов.

35 миллионов за год заработал Уилл Смит за счет участия в проекте ВВС Освобождение, тема которого посвящена рабству в Америке в середине 19 века. На 5 миллионов от него отстают такие голливудские мастодонты как Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Но 30 миллионов тоже неплохо, не так ли?

И замыкает золотую пятерку Дуэйн Скала Джонсон, сыгравший роль Черного Адама в супергеройской франшизе ДС, с 22,5 миллионами. Но это не весь его доход за год. Какую сумму он заработал за счет продвижения фильма в соцсетях не уточняется. А число подписчиков у Джонсона превышает 350 миллионов.