Французская женщина: актрисы, чей шарм и обаяние изменили представление о женской красоте на годы вперед

Об особом обаянии француженок ходят легенды: мало кто может объяснить, в чем их секрет притягательности, но эти актрисы сумели заставить говорить о себе зрителей долгие годы.

Шестидесятые годы двадцатого века были богаты на открытия новых кинозвезд европейского кино. Но все рекорды популярности били французские актрисы. Катрин Денев, спустя семь лет после активного начала творческой карьеры, прославилась после дуэта с Аленом Делоном в картине Шербурские зонтики, и навсегда очаровала зрителей.

Другим эталоном французской женской красоты стала Бриджит Бардо. Она прославилась в довольно юном возрасте, родила ребенка, которого так и не смогла полюбить, но зато всю жизнь любила животных. В 42 года Бриджит оставила кинокарьеру, и посвятила себя братьям нашим меньшим, но ее Бабетту мы никогда не забудем.

Мишель Морган и Анук Эме были признаны красивейшими женщинами своего поколения. Правда, попытка построить карьеру в Голливуде времен золотого века не увенчалась для Мишель успехом, хотя в Европе она блистала.