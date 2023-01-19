В США посчитали слова Лаврова о «русском вопросе» оскорбительными

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что слова главы российского МИД Лаврова о «русском вопросе» в администрации США считают оскорбительными.

Ранее Лавров обвинил США в создании коалиции против России с целью окончательного решения «русского вопроса».

Кирби назвал «смехотворными» слова Лаврова о том, что западные страны угрожают праву России на существование.

Он отметил, что сравнения с Гитлером и Холокостом, которыми воспользовался российский дипломат, делают ситуацию оскорбительной для США.