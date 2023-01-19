Опытные водители возят в машине пену для бритья: для чего им это нужно
Пена для бритья в машине может сослужить неожиданную, но очень нужную службу, которую вы оцените в моменте.
В бардачке опытных водителей всегда есть пена для бритья, которая может помочь решить проблему с запотеванием лобового стекла.
В пене для бритья содержится мыло, поэтому, если окно сильно запотело, можно просто нанести на него пену, а потом протереть сухой ветошью, и проблема будет решена. Даже вода не нужна.
После процедуры о запотевании можно будет забыть дня на четыре. Также хорошо справится с этой задачей шампунь и туалетное мыло. А вот обивку кресел пеной для бритья лучше не чистить: могут появиться дополнительные пятна.
Опубликовано: Эльза Ли
-
-
Храмова Оксана
На Мальте любят старые машины: всего на острове около 30 000 исторических автомобилей
Лишь один из клубов ретро автолюбителей насчитывает около 400 участников, владеющих почти 2000 старинными авто. Автомобильную классику здесь ценят, старые модели покупают для удовольствия или для инвестиций.Подробнее...
-