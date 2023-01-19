Опытные водители возят в машине пену для бритья: для чего им это нужно

Пена для бритья в машине может сослужить неожиданную, но очень нужную службу, которую вы оцените в моменте.

В бардачке опытных водителей всегда есть пена для бритья, которая может помочь решить проблему с запотеванием лобового стекла.

В пене для бритья содержится мыло, поэтому, если окно сильно запотело, можно просто нанести на него пену, а потом протереть сухой ветошью, и проблема будет решена. Даже вода не нужна.

После процедуры о запотевании можно будет забыть дня на четыре. Также хорошо справится с этой задачей шампунь и туалетное мыло. А вот обивку кресел пеной для бритья лучше не чистить: могут появиться дополнительные пятна.