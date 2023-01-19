Аспирин может стать альтернативой порошку и отбеливателю при стирке

Добавив несколько таблеток аспирина в стиральную машину при загрузке белья, вы будете поражены результату.

6-10 таблеток аспирина в стиральной машине вернут пожелтевшим белым вещам их первозданный цвет. Хорошо ацетилсалициловая кислота помогает и при борьбе с пятнами пота и дезодоранта.

Если растворить 2-3 таблетки аспирина в стакане воды, а затем окунуть в раствор запачканные вином, кровью или соком участки белой одежды, то пятна исчезнут без следа.

Можно использовать аспирин и при стирке цветных вещей, но перед этим следует выяснить, не навредит ли кислота цвету одежды.