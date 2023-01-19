Аспирин может стать альтернативой порошку и отбеливателю при стирке
Добавив несколько таблеток аспирина в стиральную машину при загрузке белья, вы будете поражены результату.
6-10 таблеток аспирина в стиральной машине вернут пожелтевшим белым вещам их первозданный цвет. Хорошо ацетилсалициловая кислота помогает и при борьбе с пятнами пота и дезодоранта.
Если растворить 2-3 таблетки аспирина в стакане воды, а затем окунуть в раствор запачканные вином, кровью или соком участки белой одежды, то пятна исчезнут без следа.
Можно использовать аспирин и при стирке цветных вещей, но перед этим следует выяснить, не навредит ли кислота цвету одежды.
Опубликовано: Эльза Ли
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Алексей Гладкий
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