Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон тайно посетил Бучу и Бородянку

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно посетил Бучу и Бородянку в Киевской области.

В воскресенье, 22 января 2023 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на местные Telegram-каналы», сообщило о необъявленном визите ушедшего в отставку после многочисленных скандалов премьер-министра Великобритании Бориса Джосона в город Буча.

Также бывший британский премьер был замечен в посёлке городского типа Бородянка, входящего в состав Бучанского района Киевской области.

Обозреватели «Страны» отмечают, что в настоящее время Джонсон не занимает никакую официальную должность в Соединённом Королевстве и имеет право наносить визиты в частном порядке.