ВСУ обстреляли жилые дома в городе Новая Каховка

Власти Новой Каховки сообщили, что бойцы ВСУ обстреляли из артиллерии жилые дома в городе.

В воскресенье после полудня, 22 января 2023 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на местные власти, сообщило о том, что жилые дома в городе Новая Каховка Херсонской области попали под артобстрел Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что в настоящее время на месте «прилётов» со стороны ВСУ в Новой Каховке ведутся аварийно-спасательные работы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.