ВСУ обстреляли жилые дома в городе Новая Каховка
2023-01-22 16:35
Власти Новой Каховки сообщили, что бойцы ВСУ обстреляли из артиллерии жилые дома в городе.
В воскресенье после полудня, 22 января 2023 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на местные власти, сообщило о том, что жилые дома в городе Новая Каховка Херсонской области попали под артобстрел Вооружённых сил Украины.
Отмечается, что в настоящее время на месте «прилётов» со стороны ВСУ в Новой Каховке ведутся аварийно-спасательные работы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко