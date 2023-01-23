Войска РФ освободили Двуречье и Краснопольевку возле Артёмовска в ДНР

Штаб народной милиции ДНР сообщил о переходе двух населённых пунктов республики под контроль российских военных.

Днём 23 января пресс-служба штаба милиции Донецкой Народной республики сообщила, что вооружённые силы России восстановили контроль над Двуречьем и Краснопольевкой, которые располагаются возле города Артёмовск, находящегося под контролем украинской национальной армии.

Известно, что накануне группировка российских войск взяла под контроль город Соледар, который также расположен близ Артёмовска и играл ключевую роль в его обороне силами ВСУ.