Сергей Лавров утверждает, что война западных государств с Москвой утратила гибридный характер.

Днём 23 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично заявил, что к текущему моменту война, развязанная странами коллективного Запада, прекратила быть гибридной и перешла из разряда прокси-войны в статус практически настоящего прямого столкновения между Москвой и членами НАТО.

Также Лавров подчеркнул, что Кремль никогда не отказывался от ведения переговоров по Украине с западными державами, однако зарубежные политики системно избегают своего участия в переговорном процессе.