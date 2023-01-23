Лавров: война Запада с Россией перестала быть гибридной, став настоящей
Сергей Лавров утверждает, что война западных государств с Москвой утратила гибридный характер.
Днём 23 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично заявил, что к текущему моменту война, развязанная странами коллективного Запада, прекратила быть гибридной и перешла из разряда прокси-войны в статус практически настоящего прямого столкновения между Москвой и членами НАТО.
Также Лавров подчеркнул, что Кремль никогда не отказывался от ведения переговоров по Украине с западными державами, однако зарубежные политики системно избегают своего участия в переговорном процессе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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