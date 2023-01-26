Этот неочевидный список предметов для дома очень облегчит вам быт

Мы расскажем вам, как с помощью недорогих и простых вещей можно решить различные бытовые вопросы.

Небольшие и простые в использовании аксессуары, о которых вы, вероятно, не знали, способны сделать ваш быт комфортнее. Среди них выдавливатель для зубной пасты из почти закончившегося тюбика, который делается в виде забавных зверюшек, компактный мини-пылесос для устранения пылевого клеща и многофункциональная мини-щеточка.

С ее помощью можно быстро почистить клавиатуру компьютера от пыли и крошек, избавиться от загрязнений в оконных зазорах, куда трудно добраться тряпкой, а также сделать уборку на кухне в зоне на стыке столешницы и варочной панели плиты.

Уютнее пространство сделает настенный обогреватель, выполненный на манер камина, а стены в зоне ручек и близко стоящей мебели отлично защитят специальные ароматизированные съемные накладки. Если же вы кулинар-любитель, то в приготовлении ресторанных блюд вам поможет чуткий термощуп.