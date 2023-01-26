МИД Германии извинился за публикацию поста о визите Лаврова в ЮАР

МИД Германии извинился за пост в Twitter о поездке главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ЮАР.

Ранее в аккаунте МИД Германии появилась публикация о том, что Лавров приехал в Африку не для того, чтобы посмотреть на леопардов, а для того, чтобы рассказать о попытках союзников Украины уничтожить все русское.

Пресс-секретарь Африканского союза Эбба Колондо заявила, что этот пост является насмешкой над самим континентом и над его жителями.

Внешнеполитические ведомство Германии опубликовало новый пост, в котором приносит извинения и уточняет, что это был намек на танки Leopard.