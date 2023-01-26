200 тысяч компенсации присудили выплатить пострадавшей девочке из Амурской области за сломанную руку

Воспитанница детского сада во время пребывания в нем сломала руку: дошкольному учреждению придется выплатить компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года в одном из детских садов Амурской области. Девочка каталась на карусели, упала и повредила руку. Врачи диагностировали перелом.

В результате проведенного разбирательства выяснилось, что за ребенком недостаточно хорошо следили. Халатность воспитателей стала причиной полученных травм. К ним были применены меры дисциплинарного взыскания.

Теперь детскому дошкольному учреждению придется выплатить родителям пострадавшей девочке компенсацию в размере двухсот тысяч рублей.