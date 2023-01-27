Роберт Паттинсон чуть не впал в зависимость в стремлении похудеть перед съемками

Голливудский актер Роберт Паттинсон признался, что ему не единожды приходилось сидеть на диких диетах ради того, чтобы убедить продюсеров, что он подходит на ту или иную роль.

Жертвами нереалистичных стандартов красоты становятся в Голливуде не только актрисы, но и актеры. Недавно Роберт Паттинсон признался, что едва не заработал стойкое расстройство пищевого поведения, когда пытался худеть с помощью различных диет.

Он заявил, что следование диетам, из которых он перепробовал практически все, очень затягивает, и чревато зависимостью и проблемами со здоровьем. Актер поделился, что ему доводилось в течение двух недель питаться только отварным картофелем с гималайской солью.

Кето-диета тоже не вдохновила Паттинсона после того, как он ее попробовал, и, оказалось, что ему придется отказывать себе в том, чтобы выпить пива, которое он очень любит. Поэтому сейчас актер в поисках рациона питания, который позволит ему оставаться стройным на протяжении всего года, чтобы не приходилось экстренно худеть к съемкам.