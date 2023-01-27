Евросоюз еще на полгода продлил экономические антироссийские санкции

Совет Европы продлил экономические санкции против России, введенные после начала СВО в Украине, сообщает Reuters.

Как говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Совета Европы, 27 января принято решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода, то есть до 31 июля 2023 года.

Напомним, решения нацелены на конкретные отрасли российской экономики и призваны затруднить "финансирование российской военной машины". Впервые они были введены в 2014 году, но в 2022 году, после начала СВО, их сильно ужесточили.

В документе говорится, что "помимо экономических санкций, введенных против Российской Федерации, ЕС принимает различные меры в ответ на дестабилизирующие действия России в отношении Украины".

"ЕС твердо стоит на стороне Украины и ее граждан и непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ", - говорится в сообщении Совета Европы.