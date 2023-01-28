Если хотите произвести впечатление на свидании, придерживайтесь правил поведения воспитанных леди

Этикет на свиданиях сейчас не так строг, как в прежние времена, но воспитанные девушки придерживаются следующих несложных правил поведения, и выигрывают от этого.

Девушка, в отличие от молодого человека может себе позволить опоздать на свидание. Но это не означает, что можно испытывать терпение партнера сколь угодно долго. Если вы понимаете, что опаздываете более чем на 10 минут, позвоните, и предупредите об этом.

Дамскую сумочку должна носить сама дама. Вручать ее при встрече молодому человеку, чтобы тот с ней возился, признак дурного тона. А вот тяжелые сумки можно попросить поднести. Это и повод для мужчины предъявить галантность.

А вот открывать дверь, заказывать столик в ресторане и говорить с официантами девушка может предоставить возможность мужчине. То же касается и оплаты чека после ужина, но только в том случае, если приглашал он. Если же инициатива исходила от девушки, то свою часть счета она должна быть готова оплатить сама.