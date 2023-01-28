Депутат Госдумы Морозов призвал к высокоточным ударам по высшему руководству Украины

После удара по больнице в Новоайдаре со стороны ВСУ депутат Государственной думы Олег Морозов призвал российских военных усилить «болезненность» обстрелов украинских объектов.

Кроме того, депутат считает, что необходимо активнее уничтожать тех, кто отдает приказы нацистам, в том числе и членов высшего руководства Украины, передает РИА Новости.

Морозов подчеркнул, что так считают все его соотечественники. Болезненность ударов по Украине должна быть усилена в несколько раз.

Утром 28 января в 7 ч. 30 м. ВСУ намеренно ударили из РСЗО HIMARS по зданию медицинского учреждения в Новоайдаре (Луганская Народная Республика). В результате погибло 14 человек, еще 24 получили ранения. Среди пострадавших, и пациенты, и медперсонал.