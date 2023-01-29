МИД РФ: обстрел больниц ВСУ является военным преступлением Киева и стран Запада

В МИД РФ назвали обстрел больниц бойцами ВСУ военным преступлением киевского режима и западных стран.

29 января пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации в официальном Telegram-канале ведомства прокомментировала удар Вооружённых сил Украины по больнице в посёлке городского типа Новоайдар, унёсший жизни 14 человек.

В российском дипломатическом ведомстве отметили факт того, что преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями политического руководства Украины и коллективного Запада, снабжающего киевский режим оружием.

Пресс-служба МИД РФ подытожила, что «все эти творимые киевскими вооружёнными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными».