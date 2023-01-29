МИД РФ: обстрел больниц ВСУ является военным преступлением Киева и стран Запада
В МИД РФ назвали обстрел больниц бойцами ВСУ военным преступлением киевского режима и западных стран.
29 января пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации в официальном Telegram-канале ведомства прокомментировала удар Вооружённых сил Украины по больнице в посёлке городского типа Новоайдар, унёсший жизни 14 человек.
В российском дипломатическом ведомстве отметили факт того, что преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями политического руководства Украины и коллективного Запада, снабжающего киевский режим оружием.
Пресс-служба МИД РФ подытожила, что «все эти творимые киевскими вооружёнными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эльза
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