Канцлер Германии Шольц считает США гарантом безопасности для Европы

2023-01-29 19:48

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европе необходимо координировать свои действия с США.

Он пояснил, что Соединенные Штаты выступают гарантом безопасности для стран европейского континента.

Ранее в правительстве Германии заявили о недопустимости эскалации украинского конфликта.

Там отметили, что страны НАТО не собираются напрямую участвовать в противостоянии на Украине.

Опубликовано: Светлана Репина









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