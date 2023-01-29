Канцлер Германии Шольц считает США гарантом безопасности для Европы
2023-01-29 19:48
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европе необходимо координировать свои действия с США.
Он пояснил, что Соединенные Штаты выступают гарантом безопасности для стран европейского континента.
Ранее в правительстве Германии заявили о недопустимости эскалации украинского конфликта.
Там отметили, что страны НАТО не собираются напрямую участвовать в противостоянии на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза
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