Канцлер Германии Шольц считает США гарантом безопасности для Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европе необходимо координировать свои действия с США.

Он пояснил, что Соединенные Штаты выступают гарантом безопасности для стран европейского континента.

Ранее в правительстве Германии заявили о недопустимости эскалации украинского конфликта.

Там отметили, что страны НАТО не собираются напрямую участвовать в противостоянии на Украине.