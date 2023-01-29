Прополис способен уничтожать бактерии, вирусы и грибок одновременно

Прополис является уникальным веществом, и самым сильным природным антибиотиком полностью безопасным для человека.

Прополис имеет сложнейший химический состав. Он стимулирует фагоцитарную активность лейкоцитов и увеличивает количество иммуноглобулинов А и Е, и, согласно новейшим исследованиям, является единственным природным веществом, способным одновременно бороться с бактериями, грибковой инфекцией и вирусами.

Пчелы используют прополис для обеззараживания ульев. Для человека он полностью безопасен, за исключением случаев аллергии на пчелопродукты или конкретно на прополис.

Прополис можно просто жевать, добавлять в молоко для лечения кашля, или принимать в виде спиртовой настойки внутрь или снаружи. Он способствует регенерации кожи, заживлению ран, снятию болевого синдрома и воспаления, укреплению иммунитета и как мощный природный антиоксидант.