Прополис способен уничтожать бактерии, вирусы и грибок одновременно
Прополис является уникальным веществом, и самым сильным природным антибиотиком полностью безопасным для человека.
Прополис имеет сложнейший химический состав. Он стимулирует фагоцитарную активность лейкоцитов и увеличивает количество иммуноглобулинов А и Е, и, согласно новейшим исследованиям, является единственным природным веществом, способным одновременно бороться с бактериями, грибковой инфекцией и вирусами.
Пчелы используют прополис для обеззараживания ульев. Для человека он полностью безопасен, за исключением случаев аллергии на пчелопродукты или конкретно на прополис.
Прополис можно просто жевать, добавлять в молоко для лечения кашля, или принимать в виде спиртовой настойки внутрь или снаружи. Он способствует регенерации кожи, заживлению ран, снятию болевого синдрома и воспаления, укреплению иммунитета и как мощный природный антиоксидант.
Опубликовано: Эльза Ли
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Наталья
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