Конгрессмен заявил о возможной войне США на два фронта с РФ и КНР
Конгрессмен Майкл Маккол заявил в интервью Fox News, что война на два фронта при Байдене вполне реальна, из-за слабости нынешнего главы Белого дома.
«Я думаю, что это может случиться, пока Байден находится на своем посту, демонстрируя слабость. Очень высока вероятность того, что мы можем стать свидетелями конфликта с Китаем на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе», - сказал политик.
Маккол считает, что именно слабость Байдена, как политического лидера, стала причиной конфликта на Украине и событий в Афганистане, откуда пришлось уйти американцам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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