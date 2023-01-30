Конгрессмен заявил о возможной войне США на два фронта с РФ и КНР

Конгрессмен Майкл Маккол заявил в интервью Fox News, что война на два фронта при Байдене вполне реальна, из-за слабости нынешнего главы Белого дома.

«Я думаю, что это может случиться, пока Байден находится на своем посту, демонстрируя слабость. Очень высока вероятность того, что мы можем стать свидетелями конфликта с Китаем на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе», - сказал политик.

Маккол считает, что именно слабость Байдена, как политического лидера, стала причиной конфликта на Украине и событий в Афганистане, откуда пришлось уйти американцам.