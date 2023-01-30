Подоляк: Украина ведет ускоренные переговоры о поставках ракет и для атаки Крыма

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ведутся переговоры о возможности получения Киевом большего количества ракет большой дальности и военных самолетов, сообщает Associated Press.

Подоляк подчеркнул, что Украина находится в "ускоренном режиме" переговоров со своими союзниками о поставках новых вооружений. Речь идет о предоставлении украинской армии штурмовиков и ракет большой дальности, сообщает Associated Press.

Советник Владимира Зеленского оценил, что партнеры сопротивляются. Они опасаются за "мировую архитектуру".

25 января правительство Германии объявило, что поставит Украине танки Leopard 2A6 со складов Бундесвера вместе с логистическим пакетом и боеприпасами. Он также согласился на передачу Киеву танков Leopard 2 другими союзниками.

США анонсировали поставку танков M1 Abrams (по данным американских СМИ, это версия M1A1).

Сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус убеждают правительство США направить ракетные комплексы ATACMS и истребители F-16 и МиГ-29.

Украина неоднократно запрашивала у США ATACMS. Однако в Вашингтоне опасаются, что их поставка приведет к эскалации конфликта — это оружие большой дальности (до 300 км), что позволило бы украинской армии атаковать Крым, чего HIMARS (80 км) не в состоянии делать.