Волочкова сообщила, что Королева рассталась с Тарзаном

Балерина Анастасия Волочкова активно делится подробностями своей личной жизни с окружающими. А теперь она открыла тайну певицы Наташи Королевой.

Артистка балета Анастасия Волочкова мало что скрывает от своих фолловеров, активно общаясь с ними в социальных сетях.

Теперь же она решила открыть чужую тайну.

Знаменитость заявила в эфире Ютуб-шоу "Алена, блин!" с Аленой Жигаловой, что певица Наташа Королева рассталась с Сергеем Глушко.