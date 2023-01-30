Волочкова сообщила, что Королева рассталась с Тарзаном
2023-01-30 08:39
Балерина Анастасия Волочкова активно делится подробностями своей личной жизни с окружающими. А теперь она открыла тайну певицы Наташи Королевой.
Артистка балета Анастасия Волочкова мало что скрывает от своих фолловеров, активно общаясь с ними в социальных сетях.
Теперь же она решила открыть чужую тайну.
Знаменитость заявила в эфире Ютуб-шоу "Алена, блин!" с Аленой Жигаловой, что певица Наташа Королева рассталась с Сергеем Глушко.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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