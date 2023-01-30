Пугачеву и Собчак проверяют в Израиле на предмет законности получения ими паспортов государства

В Израиле проходит расследование по поводу законности получения паспортов страны такими российскими знаменитостями, как Алла Пугачева и Ксения Собчак.

Исполнительница Алла Пугачева и журналистка Ксения Собчак могут лишиться израильского гражданства.

В зарубежном государстве проводиться расследование по поводу законности получения паспортов российскими селебритис.

С инициативой провести данное расследование выступил в своей программе израильский политический журналист Равив Друкер.

После выхода передачи в эфир возбуждено дело о возможных взятках и коррупции в государственных органах Израиля. 5 госслужащих находятся под следствием.