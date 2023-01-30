Пугачеву и Собчак проверяют в Израиле на предмет законности получения ими паспортов государства
В Израиле проходит расследование по поводу законности получения паспортов страны такими российскими знаменитостями, как Алла Пугачева и Ксения Собчак.
Исполнительница Алла Пугачева и журналистка Ксения Собчак могут лишиться израильского гражданства.
В зарубежном государстве проводиться расследование по поводу законности получения паспортов российскими селебритис.
С инициативой провести данное расследование выступил в своей программе израильский политический журналист Равив Друкер.
После выхода передачи в эфир возбуждено дело о возможных взятках и коррупции в государственных органах Израиля. 5 госслужащих находятся под следствием.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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