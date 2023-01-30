Лавров: Подтверждается неумение Запада вести переговоры и его склонность к фальсификациям

Глава российского МИД обвиняет оппонентов Москвы в том, что их беспокоит присутствие России на евразийском пространстве, сообщает "Интерфакс".

"Своенравие и нечестность Запада укрепляет решимость России отдавать приоритет южному и восточному векторам внешней политики", — пояснил Лавров.

Как подчеркнул министр, уже давно стало ясно, что само существование России как одного из элементов евразийского пространства является проблемой для противников Москвы.

"Однако история учит нас, что все попытки подорвать государственность России, попытки расколоть общество, а тем более нарушить территориальную целостность страны, лишь способствуют консолидации нашего народа", — заявил глава МИД.

Он добавил, что "подтверждается неумение Запада вести переговоры и его склонность к фальсификациям".