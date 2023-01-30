Орлова сделала громкое заявление накануне родов
Певица и ведущая Ольга Орлова заявила в социальных сетях, что всегда верила, что будет матерью двоих детей. В феврале знаменитость должна родить дочку.
45-летняя Ольга Орлова совсем скоро станет мамой во второй раз. О том, что находится в ожидании ребенка, ведущая сообщила несколько месяцев назад.
Ольга призналась, что всегда мечтала и верила в то, что у нее обязательно будет двое детей.
Орлова ждет девочку, которая будет ее вторым ребенком.
У звезды экрана и сцены уже есть 22-летний наследник Артем от брака с предпринимателем Александром Кармановым.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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