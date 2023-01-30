Орлова сделала громкое заявление накануне родов

Певица и ведущая Ольга Орлова заявила в социальных сетях, что всегда верила, что будет матерью двоих детей. В феврале знаменитость должна родить дочку.

45-летняя Ольга Орлова совсем скоро станет мамой во второй раз. О том, что находится в ожидании ребенка, ведущая сообщила несколько месяцев назад.

Ольга призналась, что всегда мечтала и верила в то, что у нее обязательно будет двое детей.

Орлова ждет девочку, которая будет ее вторым ребенком.

У звезды экрана и сцены уже есть 22-летний наследник Артем от брака с предпринимателем Александром Кармановым.