Тимати потакает капризам своей возлюбленной Ивановой
2023-01-30 14:36
Рэпер Тимати во всем потакает своей новой избраннице, модели Вале Ивановой.
Избранница рэп-исполнителя Тимати, модель Валентина Иванова опубликовала в соцсетях трогательное видео.
В ролике Тимур Юнусов (настоящее имя певца) стоит с доской для серфинга и пристально смотрит на Валентину, которая "посылает ему жест в виде сердца".
Артист отвечает возлюбленной взаимностью.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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