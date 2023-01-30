Тимати потакает капризам своей возлюбленной Ивановой

Рэпер Тимати во всем потакает своей новой избраннице, модели Вале Ивановой.

Избранница рэп-исполнителя Тимати, модель Валентина Иванова опубликовала в соцсетях трогательное видео.

В ролике Тимур Юнусов (настоящее имя певца) стоит с доской для серфинга и пристально смотрит на Валентину, которая "посылает ему жест в виде сердца".

Артист отвечает возлюбленной взаимностью.