Франция и Австралия будут совместно производить 155-мм снаряды для Украины

Франция и Австралия договорились о сотрудничестве в производстве 155-миллиметровых снарядов для Украины, сообщило в понедельник агентство Reuters.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил 25 января в понедельник после встречи со своим австралийским коллегой Ришаром Марлесом, что Париж и Канберра договорились о сотрудничестве в производстве нескольких тысяч 155-мм снарядов для Украины.

Это были первые переговоры о военном сотрудничестве на высоком уровне с тех пор, как два года назад Канберра отказалась от оборонного соглашения с Парижем в пользу соглашения с Великобританией и США.

"Совместно будет произведено несколько тысяч 155-мм снарядов", — сказал Лекорню, которого цитирует Reuters.

Марлес добавил, что "многомиллионный проект" является частью поддержки, которую Франция и Австралия оказывают Украине, чтобы "гарантировать, что Украина сможет пережить этот конфликт и положить конец ему на своих условиях".