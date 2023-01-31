На Волочкову подали в суд из-за неуплаты налогов

На известную балерину Анастасию Волочкову подали в суд. Причина - неуплата налогов знаменитостью.

Анастасия Волочкова вновь просрочила оплату налогов. Налоговая инспекция взыскивает со знаменитости долг через суд, о чем информирует ФАН.

Инстанция по Москве обратилась в Тверской районный суд столицы, чтобы взыскать задолженность по налогам с доходов Волочковой. Заседание состоится 10 февраля.

Знаменитость не уплатила налоги на землю и имущество физлиц, что превысило 51 000 российских рублей.